Яровая попросила СК найти организаторов опасных призывов к детям в соцсетях
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой выявить организаторов распространения в соцсетях призывов к совершению детьми опасных для жизни действий. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Как отметила Яровая, информация поступила к ней «от встревоженных родителей», позже данные подтвердили в Роскомнадзоре и столичном департаменте образования.
Вице-спикер считает, что «распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», поэтому необходимы скоординированные действия правоохранителей в рамках оперативных и следственных мероприятий.
Кроме того, Яровая напомнила о принятом в 2017 году законе о защите детей от склонения к самоубийству, согласно которому организаторам смертельных игр в соцсетях грозит уголовная ответственность.
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