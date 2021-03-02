Яровая попросила СК найти организаторов опасных призывов к детям в соцсетях

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой выявить организаторов распространения в соцсетях призывов к совершению детьми опасных для жизни действий. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Как отметила Яровая, информация поступила к ней «от встревоженных родителей», позже данные подтвердили в Роскомнадзоре и столичном департаменте образования.

Вице-спикер считает, что «распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», поэтому необходимы скоординированные действия правоохранителей в рамках оперативных и следственных мероприятий.

Кроме того, Яровая напомнила о принятом в 2017 году законе о защите детей от склонения к самоубийству, согласно которому организаторам смертельных игр в соцсетях грозит уголовная ответственность.

