Соцсеть X объяснила блокировку аккаунта жены Навального ошибкой

Американская социальная сеть X (бывший Twitter) назвала причину блокировки аккаунта вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Юлии.

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Служба безопасности платформы сообщила, что механизмы защиты от спама ошибочно пометили профиль Навальной как нарушающий правила. После выявления неточности страницу восстановили.

В публикации говорится, что руководство соцсети намерено обновить защитные механизмы.

О блокировке аккаунта Навальной стало известно 20 февраля. На ее страницу подписаны более 98 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйTwitterСоцсети

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