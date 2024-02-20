МВД РФ вновь объявило в розыск брата Алексея Навального Олега
Олег Навальный, брат оппозиционного политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов), был переобъявлен в розыск.
Согласно информации, которая появилась в базе МВД РФ, мужчину разыскивают «по статье УК».
По данным ТАСС, в отношении Олега Навального было возбуждено уголовное дело, однако по какой именно статье - не уточняется.
В январе 2022 года МВД РФ уже объявляло Олега Навального в федеральный розыск. Тогда же его признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно, однако позже Люблинский суд Москвы заменил наказание на реальное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru