МВД РФ вновь объявило в розыск брата Алексея Навального Олега

Согласно информации, которая появилась в базе МВД РФ, мужчину разыскивают «по статье УК».

По данным ТАСС, в отношении Олега Навального было возбуждено уголовное дело, однако по какой именно статье - не уточняется.

В январе 2022 года МВД РФ уже объявляло Олега Навального в федеральный розыск. Тогда же его признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно, однако позже Люблинский суд Москвы заменил наказание на реальное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

