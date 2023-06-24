Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группу ЧВК «Вагнер»

Руководство социальной сети «ВКонтакте» заблокировало страницу группы ЧВК «Вагнер». Администрация соцсети объяснила это выполнением требований Роскомнадзора в связи с внесением сообщества в реестр запрещенных ресурсов.

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Об этом пользователям сообщается при попытке зайти в группу ЧВК «Вагнер».

«Данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.06.2023 года», — цитирует пост Газета.ru.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об «ошибочности» заявлений президента РФ о предательстве Родины «музыкантами» и отказался «идти с повинной», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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