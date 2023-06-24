Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группу ЧВК «Вагнер»

Песков: Путин весь день работает в Кремле Дептранс: движение по Москве-реке временно приостановлено, также ограничена работа причалов Гусев: дефицита топлива в Воронежской области после пожара на нефтебазе нет Ринкевичс: Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз МЧС: туман прогнозируется в Москве предстоящей ночью с ухудшением видимости до 200-700 метров