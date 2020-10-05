Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя
Социальная сеть «ВКонтакте» возобновила работу после сбоя, о котором российские пользователи сервиса сообщали ранее в понедельник, 5 октября.
«Работа мобильных приложений "ВКонтакте" полностью восстановлена» - отметили в пресс-службе соцсети.
Напомним, по данным сервиса Downdetector, ранее юзеры жаловались на сбои в работе сайта, об этом заявили 63% пользователей. Трудности при отправке сообщений испытывали 24%, сложности при входе в аккаунты возникли у 11%. Согласно Downdetector, проблемы в работе сервиса наблюдались в западной части России.
Напомним, на прошлой неделе технические неполадки в работе Instagram наблюдались на территории США, Европы и России. Об этом сообщал портал Downdetector, отслеживающий деятельность популярных интернет-ресурсов.
Большинство жалоб на сбои в работе платформы поступило от пользователей из США, Великобритании, Германии, Польши и Италии. В РФ неполадки наблюдаются в основном среди пользователей сервиса в Москве.
Более 74% пользователей указывают на проблемы с просмотром ленты новостей, еще 14% не могут загрузить фотографии.
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