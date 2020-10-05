Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Напомним, на прошлой неделе технические неполадки в работе Instagram наблюдались на территории США, Европы и России. Об этом сообщал портал Downdetector, отслеживающий деятельность популярных интернет-ресурсов.

Большинство жалоб на сбои в работе платформы поступило от пользователей из США, Великобритании, Германии, Польши и Италии. В РФ неполадки наблюдаются в основном среди пользователей сервиса в Москве.

Более 74% пользователей указывают на проблемы с просмотром ленты новостей, еще 14% не могут загрузить фотографии.

