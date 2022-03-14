Соцсеть «Одноклассники» введёт возможность авторизации с помощью QR-кода

В сообщении говорится, что с начала марта количество новых регистраций превысило 66%, было восстановлено на 36% аккаунтов больше, чем неделей ранее.

Для удобства старых и новых пользователей «Одноклассники» планируют добавить новую функцию - вход с помощью QR-кода.

«Возможность быстрого входа в соцсеть с компьютера с помощью QR-кода и его подтверждения в мобильном приложении... позволит пользователям бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии», - добавили в пресс-службе.

Ранее соцсеть «Одноклассники» объявила о запуске технологии на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях, сообщает RT.

