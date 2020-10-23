Московские соцработники рассказали об интересных заявках на горячую линию
Горячая линия Комплекса социального развития продолжает принимать заявки от москвичей, которые находятся в режиме самоизоляции. С 26 сентября социальные работники доставили свыше 25 тонн продуктов, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
С момента начала работы горячей линии Комплекса социального развития, было зарегистрировано 4865 тысяч заявок на более 50 тыс. услуг.
Как рассказала Ракова, иногда на горячую линию приходят необычные заявки. Так, в территориальный центр социального обслуживания «Жулебино» регулярно приходит доставка на один и тот же адрес. Мужчина просит привозить ему упаковки воды в небольших бутылках, чтобы поддерживать водный баланс и следить за здоровым образом жизни.
Ракова добавила, что главная награда для социальных работников – это благодарность москвичей. Более 95% тех, кто воспользовался услугой, остались довольны и поблагодарили социальных помощников.
Требование о переходе на удаленную работу в Москве с 5 октября 2020 года становится обязательным. Так, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех сотрудников старше 65 лет.
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