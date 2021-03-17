Соцпрос: россияне хотят вернуть смертную казнь и сократить налоги

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне хотят ввести смертную казнь и сократить налоги, передает «Газета.ру».

Подобных изменений ждут 2% и 6% опрошенных соответственно. Однако 14% хотели бы вернуть прежний возраст выхода на пенсию, а 7% - ужесточить наказание за коррупцию.

При этом 63% не придумали, что ответить, а 53% - назвали другое. Опрос провели в минувшую пятницу, опросили 1,6 тысячи человек.


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ФОТО: РИА Новости
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