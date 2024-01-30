Соцпрос: Путин возглавил рейтинг доверия россиян

Президент РФ Владимир Путин стал лидером рейтинг доверия россиян. Об этом сообщает РИА Новости, которое ссылается на исследование холдинга «Ромир».

Большинство россиян назвали семерку своим любимым числом

Отмечается, что в первую десятку также попали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, народный артист РФ Константин Хабенский и телеведущая Ольга Скабеева.

Во вторую десятку списка вошли телеведущий Павел Воля, народный артист РФ Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, народный артист РФ Сергей Безруков, народный артист РФ Никита Михалков, телеведущая Ксения Собчак, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 30% россиян выступили за скорейшее перезахоронение Владимира Ленина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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