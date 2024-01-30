Соцпрос: Путин возглавил рейтинг доверия россиян
Президент РФ Владимир Путин стал лидером рейтинг доверия россиян. Об этом сообщает РИА Новости, которое ссылается на исследование холдинга «Ромир».
Отмечается, что в первую десятку также попали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, народный артист РФ Константин Хабенский и телеведущая Ольга Скабеева.
Во вторую десятку списка вошли телеведущий Павел Воля, народный артист РФ Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, народный артист РФ Сергей Безруков, народный артист РФ Никита Михалков, телеведущая Ксения Собчак, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 30% россиян выступили за скорейшее перезахоронение Владимира Ленина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru