Большинство россиян назвали семерку своим любимым числом

По данным опроса, 38% респондентов назвали семерку любимым числом. Чаще всего эту цифру выбирали россияне 18-24 лет (40%) и 45-59 лет (45%). На втором месте по популярности оказалась цифра 5 (32%), на третьем – тройка (23%). А топ-5 любимых цифр россиян также попали 8 и 9.

«Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других указывали любимым числом 7 (48%), а вот жители Уральского и Приволжского округов не согласны с общей статистикой, большинство назвали 5 в качестве любимого числа (35% и 39% соответственно)», — говорится в исследовании.

Согласно итогам опроса, респонденты чаще всего используют определенные цифры в паролях (25%), при выборе лотерейных билетов (22%), а также вспоминают о числах, созвучных с важными датами (22%).

Ранее сервис «Работа.ру» и соцсеть «Одноклассники» выяснили, что 38% россиян уделяют время хобби после работы, при этом 43% опрошенных не успевают заниматься этим регулярно, пишут Известия.

