Соцопрос: Россияне чтут память жертв ВОВ в День памяти и скорби

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины граждан России (57%) чтут память жертв Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.

Чаще всего 22 июня россияне поминают воевавших родных и близких (18%). Ещё 16% респондентов возлагают цветы к Вечному огню, а 5% опрошенных рассказывают младшим поколениям о Великой Отечественной войне. Более трети россиян 36% заявили, что в День памяти и скорби не делают ничего особенного.

Исследователи ВЦИОМ также выяснили, что за последний год 87% россиян посмотрели фильмы о Великой Отечественной войне, а 39% прочитали о ней книги. Половина опрошенных посещали места боевой славы, музеи или мемориалы, а 48% - захоронения погибших воинов. Ещё 21% респондентов встречались с ветеранами.

Ранее россияне назвали самых выдающихся личностей всех времен и народов по их мнению, сообщает Ura.ru. По данным исследовательской организации «Левада-центр» (признана иностранным агентом на территории РФ), этот список возглавили Иосиф Сталин (39%) и Владимир Ленин (30%), а президент России Владимир Путин занял только пятое место (15%).