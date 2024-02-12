Соцопрос: Российские геймеры чаще всего слушают рок

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие более пяти тысяч человек, рок-музыку предпочитают 28% геймеров, поп-музыку слушают 14% респондентов, а замыкает ТОП-3 рэп - 13%.

Далее в списке музыкальных пристрастий российских геймеров расположились саундтреки к фильмам (12%), классическая и инструментальная музыка (по 10%), а также джаз (5%).

Ранее онлайн-школа в сфере разработки игр XYZ School выяснила, что в 2023 году российские геймеры скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

