Соцопрос: Почти половина россиян передаривает новогодние подарки

Издание ссылается на опрос группы компаний в области электронной коммерции TOGO, согласно результатам которого 43% респондентов хотя бы раз передаривали то, что им ранее вручили в качестве презента на Новый год.

Отмечается, что 8% россиян постоянно передаривают подарки.

Что касается покупки новогодних презентов, то чаще всего их приобретают на маркетплейсах и онлайн-магазинах - так ответили 35% и 34% опрошенных, соответственно.

Ранее аналитики выяснили, что для российских школьников самым желанным подарком на Новый год являются различные гаджеты, сообщает RT.

