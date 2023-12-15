Соцопрос: Почти половина россиян передаривает новогодние подарки
Передаривание новогодних подарков практикует почти половина россиян. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на опрос группы компаний в области электронной коммерции TOGO, согласно результатам которого 43% респондентов хотя бы раз передаривали то, что им ранее вручили в качестве презента на Новый год.
Отмечается, что 8% россиян постоянно передаривают подарки.
Что касается покупки новогодних презентов, то чаще всего их приобретают на маркетплейсах и онлайн-магазинах - так ответили 35% и 34% опрошенных, соответственно.
Ранее аналитики выяснили, что для российских школьников самым желанным подарком на Новый год являются различные гаджеты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru