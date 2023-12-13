Мишустин принял участие в акции «Елка желаний»

В частности, главе кабмина попался шар шестилетнего Макара из Костромской области, который хочет получить на Новый год детскую железнодорожную станцию.

Также Мишустин пообещал устроить для восьмилетней Снежаны из Астрахани экскурсию на кондитерскую фабрику, а также исполнить мечту девятилетней Ирины из Перми, которая очень хочет гитару.

«Ребята, мы скоро встретимся. С наступающим Новым годом!» - сказал глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе посещения выставки «Россия» на ВДНХ ознакомился с просьбами детей на шарах «Елки желаний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

