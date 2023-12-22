Соцопрос: Менее половины россиян всегда оставляют чаевые
Большинство россиян (71%) считает, что чаевые — это возможность поблагодарить за хорошее обслуживание, сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на исследование OneTwoTrip и Bnovo, согласно результатам которого 14% респондентов считают чаевые пережитком прошлого, Ещё 8% опрошенных заявили, что оставлять на чай необходимо из-за низких зарплат персонала в сфере обслуживания.
При этом только 43% россиян всегда оставляют на чай. Чуть больше респондентов (48%) делают это иногда. И только 9% опрошенных никогда не оставляют чаевые.
Отмечается, что в основном россияне оставляют на чай в кафе и ресторанах (95%). Ещё 19% указали, что делают это в отелях, а 10% граждан отметили, что благодарят таким образом гидов и водителей во время экскурсий.
Специалист по этикету Татьяна Баранова заявила, что оставление чаевых полностью зависит от добровольного желания и благородного порыва, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru