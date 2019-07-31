Ресторанный критик одобрила онлайн-чаевые: Официантов перестанут унижать

Платежная система Visa объявила о запуске в России системы безналичного перевода чаевых официантам в ресторанах. Как пишут «Ведомости», система проходит тестирование в одном из столичных заведений. Отмечается, что клиенту при безналичной оплате предложат ввести сумму чаевых, при этом сумма заказа и вознаграждения будет списана одним платежом. При этом чаевые будут проходить как акт дарения и, соответственно, не будут облагаться налогом.

Ресторанный критик Марина Кулеба в интервью НСН заявила, что приветствует такой способ премирования официантов, так как привычка оставлять наличные за обслуживание зачастую унижает персонал.

«Это отличная система. Если официанты работают прекрасно, то по большому счету, если это будет онлайн-оплата, это не будет выглядеть, на мой субъективный личный взгляд, так унизительно (как в случае с оплатой наличными). Вне зависимости от того, понравилось обслуживание или нет, мне всегда история с выдачей и вкладыванием денег казалась унизительной по отношению к официантам. Они потом приходят, все это вытряхивают и собирают. Онлайн-оплата – это очень красиво, статично и незаметно для самого клиента. Такая же история есть в сервисах такси», - сказала она.

Собеседница НСН отметила, что официанты, безусловно, будут рады получать чаевые в безналичной форме.

«Они будут счастливы. Я неоднократно видела разочарованные лица, хотя в хороших ресторанах обучают не показывать своим видом, что им не понравилось отсутствие чаевых. Тем не менее они на эти чаевые живут», - отметила Кулеба.

Ранее ресторатор, владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН рассказал, как отреагируют рестораны на существенное повышение цен на красную рыбу и красную икру.

