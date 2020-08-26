Социологини и станочницы: На Украине узаконили феминитивы
Министерство развития экономики Украины утвердило приказ, согласно которому устанавливается право сотрудниц требовать, чтобы в кадровой документации должность была адаптирована под лицо женского пола. Об этом сообщает РИА ФАН.
В качестве примера ведомство приводит варианты: инженер – инженерка, социолог – социологиня, станочник широкого профиля – станочница широкого профиля.
Профессиональные названия в классификаторе профессий по-прежнему будут указывать в мужском роде, за исключение исторически сложившихся наименований женского рода вроде швеи и горничной.
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