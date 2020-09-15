Путин обошел Трампа в независимом рейтинге доверия мировым лидерам
Президент России Владимир Путин в рейтинге доверия к лидерам стран обошел президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное независимой организацией Pew Research Center.
В рамках исследования были опрошены граждане 13 стран с развитой экономикой, в том числе жители Германии, Южной Кореи, Японии, Австралии, Канады, Франции. В рейтинге сравнивался уровень доверия к главам 6 стран: США, Германии, Франции, Китая, России и Великобритании. Респондентам предлагалось оценить участие мировых лидеров в международной политике.
Больше всего опрошенные заявляли о своем доверии к главе ФРГ Ангеле Меркель и лидеру Франции Эммануэлю Макрону. За ним в рейтинге находится глава Великобритании Борис Джонсон. Владимир Путин в списке занял четвертое место, за ним следует лидер КНР Си Цзьньпин. Американский президент завершил список с результатом в 16 процентов голосов.
Как следует из материала, опубликованного центром, наибольшее число голосов за Путина отдали граждане Италии (37%) и Германии (31%). Дональд Трамп получил большее количество голосов от жителей Японии: его выбрали 25 процентов опрошенных. Всего в опросе приняли участие более 13 тысяч людей.
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