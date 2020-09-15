Путин обошел Трампа в независимом рейтинге доверия мировым лидерам

Президент России Владимир Путин в рейтинге доверия к лидерам стран обошел президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное независимой организацией Pew Research Center.

В рамках исследования были опрошены граждане 13 стран с развитой экономикой, в том числе жители Германии, Южной Кореи, Японии, Австралии, Канады, Франции. В рейтинге сравнивался уровень доверия к главам 6 стран: США, Германии, Франции, Китая, России и Великобритании. Респондентам предлагалось оценить участие мировых лидеров в международной политике.