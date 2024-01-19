Социолога Григория Юдина внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов социолога Григория Юдина, политика Евгения Чирикова, журналистку Лолу Тагаеву, сообщили в ведомстве.
Кроме того, в список иноагентов попали: смоленский политик Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости».
Из списка иноагентов исключили «Институт развития прессы – Сибирь» по причине его ликвидации.
Ранее Минюст признал иноагентом писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru