Социолога Григория Юдина внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов социолога Григория Юдина, политика Евгения Чирикова, журналистку Лолу Тагаеву, сообщили в ведомстве.

Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента

Кроме того, в список иноагентов попали: смоленский политик Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости».

Из списка иноагентов исключили «Институт развития прессы – Сибирь» по причине его ликвидации.

Ранее Минюст признал иноагентом писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры