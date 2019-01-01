Бедных россиян посчитают по СНИЛС

Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил о запуске пилотного проекта по технологии автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности бедных.

Эксперимент, как пишут РИА Новости, пройдет в 8 регионах: в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Дроздов не озвучил механизм работы этой системы, но уверил, что ее главная цель - снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.

Каким образом будет работать система, и что ляжет в ее основу НСН рассказал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский (слушайте аудио).