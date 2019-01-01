Бедных россиян посчитают по СНИЛС
Глава комитета Совфеда по социальной политике в эфире НСН назвал технологию автоматического определения бедных полезной для нескольких ведомств.
Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил о запуске пилотного проекта по технологии автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности бедных.
Эксперимент, как пишут РИА Новости, пройдет в 8 регионах: в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
Дроздов не озвучил механизм работы этой системы, но уверил, что ее главная цель - снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.
Каким образом будет работать система, и что ляжет в ее основу НСН рассказал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский (слушайте аудио).
«У Антона Дроздова нет другого способа учета данных, чем по зарегистрированному СНИЛСу. ПФР может руководствоваться только этой базой данных, как анализировать ситуацию, связанной с уплатой взносов в пенсионную систему. Других данных у пенсионного фонда нет. Это очень полезная нужная история, которой может пользоваться и Минтруда, и ПФР, но и другие, что называется стыковочные ведомства, например Минздрав, а также службы, отвечающие за начисление пособий», - пояснил парламентарий.
Глава ПФР Антон Дроздов отметил, что если технологию автоматического определения бедных признают успешной, ее распространят на все регионы.
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