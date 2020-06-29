Социологи предрекли рост числа обратившихся за выплатами на детей
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» заявил НСН, что первые выплаты оказались не фикцией, как думали многие, поэтому теперь число получателей вырастет.
Минтруд РФ разъяснил порядок перечисления июльской выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. В пресс-службе ведомства уточнили, что уже проработан технический алгоритм, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Сейчас родителям не нужно подавать отдельное заявление, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил НСН, что вряд ли семьи столкнутся с какими-то проблемами, а вот число получателей таких выплат вырастет.
«Надо посмотреть на правоприменение, как всё сработает, но в целом, как я думаю, выплаты будет получить легче. Любые выплаты социального характера должны быть для человека простыми. У нас выстроена система «одного окна» в МФЦ, и здесь будет создана подобная простая схема. В этой связи и число получателей возрастет, потому что люди еще не очень верили и не понимали, как все это работает», - отметил собеседник НСН.
Анонсированные президентом Путиным выплаты начинаются с 1 июля.
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