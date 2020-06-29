Социологи предрекли рост числа обратившихся за выплатами на детей

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил НСН, что вряд ли семьи столкнутся с какими-то проблемами, а вот число получателей таких выплат вырастет.

«Надо посмотреть на правоприменение, как всё сработает, но в целом, как я думаю, выплаты будет получить легче. Любые выплаты социального характера должны быть для человека простыми. У нас выстроена система «одного окна» в МФЦ, и здесь будет создана подобная простая схема. В этой связи и число получателей возрастет, потому что люди еще не очень верили и не понимали, как все это работает», - отметил собеседник НСН.

Анонсированные президентом Путиным выплаты начинаются с 1 июля.



