Сбербанк списывает выплаты на детей в счет старых долгов

Данные были получены агентством от посетителей сервиса "Народный рейтинг", а также в комментариях к профилю банка в социальной сети Twitter. Представители компании обещали разобраться со сложившейся ситуацией и подчеркнули, что эти случаи не носят системный характер, а также отметили, что по некоторым из кейсов уже была проведена проверка. По закону «Об исполнительном производстве» судебные и иные взыскания не могут быть направлены на меры господдержки.



На выплату социальных пособий семьям с детьми до 16 лет правительство зарезервировало 197 млрд рублей.



