Сбербанк списывает выплаты на детей в счет старых долгов

Клиенты Сбербанка заявили о случаях списания денежных пособий в счет погашения уже существовавших на счете долгов. Об этом сообщает РБК.

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Данные были получены агентством от посетителей сервиса "Народный рейтинг", а также в комментариях к профилю банка в социальной сети Twitter. Представители компании обещали разобраться со сложившейся ситуацией и подчеркнули, что эти случаи не носят системный характер, а также отметили, что по некоторым из кейсов уже была проведена проверка. По закону «Об исполнительном производстве» судебные и иные взыскания не могут быть направлены на меры господдержки.

На выплату социальных пособий семьям с детьми до 16 лет правительство зарезервировало 197 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:ДетиГосподдержкаСбербанк
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