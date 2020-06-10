Сбербанк списывает выплаты на детей в счет старых долгов
Клиенты Сбербанка заявили о случаях списания денежных пособий в счет погашения уже существовавших на счете долгов. Об этом сообщает РБК.
Данные были получены агентством от посетителей сервиса "Народный рейтинг", а также в комментариях к профилю банка в социальной сети Twitter. Представители компании обещали разобраться со сложившейся ситуацией и подчеркнули, что эти случаи не носят системный характер, а также отметили, что по некоторым из кейсов уже была проведена проверка. По закону «Об исполнительном производстве» судебные и иные взыскания не могут быть направлены на меры господдержки.
На выплату социальных пособий семьям с детьми до 16 лет правительство зарезервировало 197 млрд рублей.
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