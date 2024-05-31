Социальный проект «Заступник» совместно с Ozon помогут детям
Между компанией Ozon и социальным проектом «Заступник» подписана договоренность о сотрудничестве в рамках федеральной программы по детской безопасности в Российской Федерации.
«Заступник» - это некоммерческий проект, позволяющий детям нажать тревожную кнопку в экстренной ситуации и предупредить родителей или экстренные службы об опасности.
Маркетплейс планирует оказывать поддержку, разместив в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) по всей стране информацию о проекте и возможностях присоединиться к нему в качестве волонтеров.
Ozon имеет обширную сеть ПВЗ в России, количество торговых точек превышает 45 тысяч, что позволит узнать о проекте и присоединиться к нему большому количеству людей.
«Как крупный бизнес, мы выполняем важную социальную функцию, обеспечивая товарами в пешей доступности даже самые отдаленные города и небольшие поселения нашей страны. Вместе с тем, мы располагаем высоким уровнем доверия среди миллионов россиян, поэтому имеем возможность поддержать такой важный проект, чтобы как можно больше родителей узнало и подключились к сообществу «Заступника»», - заявил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.
Бесплатное мобильное приложение «Заступник» создано российскими разработчиками. На данный момент в нем зарегистрировано свыше 170 тысяч пользователей.
За 2023 год оперативную помощь через родительское сообщество «Заступника» получило более 4 500 детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru