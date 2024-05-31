Социальный проект «Заступник» совместно с Ozon помогут детям

Между компанией Ozon и социальным проектом «Заступник» подписана договоренность о сотрудничестве в рамках федеральной программы по детской безопасности в Российской Федерации.

«Заступник» - это некоммерческий проект, позволяющий детям нажать тревожную кнопку в экстренной ситуации и предупредить родителей или экстренные службы об опасности.

Маркетплейс планирует оказывать поддержку, разместив в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) по всей стране информацию о проекте и возможностях присоединиться к нему в качестве волонтеров.