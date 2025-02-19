Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%
Социальные пенсии в России индексируются ежегодно с 1 апреля. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
В ходе общения с журналистами он указал, что в 2025 году размер индексации составит 14,75%.
«Увеличение соцпенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек», - подчеркнул министр.
Котяков добавил, что на данную индексацию в текущем году в федеральном бюджете на предусмотрено порядка 85 млрд рублей.
Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что в пенсия в марте будет меньше, чем в феврале, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru