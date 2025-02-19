Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%

Социальные пенсии в России индексируются ежегодно с 1 апреля. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 2025 года

В ходе общения с журналистами он указал, что в 2025 году размер индексации составит 14,75%.

«Увеличение соцпенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек», - подчеркнул министр.

Котяков добавил, что на данную индексацию в текущем году в федеральном бюджете на предусмотрено порядка 85 млрд рублей.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что в пенсия в марте будет меньше, чем в феврале, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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