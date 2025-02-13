Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военные пенсии будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Закон предполагает изменение размера денежного довольствия, учитываемого при начислении пенсии военнослужащим, с 89,83% на 93,59%. Это увеличение соответствует уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%.

Совфед одобрил индексацию военной пенсии на 9,5%

Инициатива была внесена в Госдуму 8 февраля 2025 года. Закон вступил в силу 13 февраля.

По мнению авторов, индексация выплат направлена на поддержание доходов военнослужащих и их семей, а также на компенсацию роста цен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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