Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военные пенсии будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Закон предполагает изменение размера денежного довольствия, учитываемого при начислении пенсии военнослужащим, с 89,83% на 93,59%. Это увеличение соответствует уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%.
Инициатива была внесена в Госдуму 8 февраля 2025 года. Закон вступил в силу 13 февраля.
По мнению авторов, индексация выплат направлена на поддержание доходов военнослужащих и их семей, а также на компенсацию роста цен, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 2025 года
- Шольц поддержал решение Трампа провести разговор с Путиным
- Эстония начнет строить объездную дорогу вокруг Псковской области в 2026 году
- Глава русской общины Молдавии осудила закрытие Русского дома
- Трамп назвал ошибкой решение об исключении России из G7
- Милонов назвал признание Багаутдинова в убийстве Старовойтовой абсурдным
- Александр Винник вылетел в Россию после освобождения из США
- Песков: Без переговоров о безопасности России украинский конфликт не решить
- Московская биржа приостановила торги из-за технических проблем
- Ограничения на полеты в Сочи сняты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru