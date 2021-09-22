Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента

По его словам, социальные пенсии будут проиндексированы пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера.

Социальные пенсии назначаются тем россиянам, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. В В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.

