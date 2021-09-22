Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента
22 сентября 202109:33
Социальные пенсии будут проиндексированы в следующем году на 7,7 процента. Об этом рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
По его словам, социальные пенсии будут проиндексированы пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера.
Социальные пенсии назначаются тем россиянам, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. В В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
- Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
- В России могут изменить требования прохождения техосмотра для всех автомобилей
- Карпин объяснил отказ Дзюбы от выступления за сборную РФ
- Пермь стала самым дождливым городом-миллионером по количеству осадков в октябре
- Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента
- Пермскому стрелку ампутировали часть голени
- В Совфеде ответили Эрдогану русской пословицей о халве
- Производитель предупредил о риске дефицита чипсов в России
- Число пострадавших во время стрельбы в вузе Перми выросло до 43
21 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru