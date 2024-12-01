Соцфонд: Старые карточки СНИЛС не нужно менять на новые

Старые карточки СНИЛС со страховым номером индивидуального лицевого счета не надо сохранять, так как они все равно продолжают действовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Социального фонда России.

В ведомстве подчеркнули, что все выданные свидетельства обязательного пенсионного страхования являются действующими, поэтому не нужно обращаться в фонд для их замены.

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Сотрудники Соцфонда также напомнили о поправках в законе, касающемся персонифицированного учета. Так, согласно нововведениям, информация о СНИЛС предоставляется россиянам в виде бумажного или электронного удостоверения.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об индексации соцпенсий на 14,75%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Река
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