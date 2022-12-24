Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и выплат
Социальный фонд России, который заработает с 1 января после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сохранит сроки перечисления гражданам всех выплат. Об этом рассказал председатель фонда Сергей Чирков.
«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов», — рассказал Чирков в беседе с РИА Новости.
Глава Соцфонда указал, что слияние фондов будет «бесшовным» и направлено на повышение качества обслуживания и более быстрое оформление мер поддержки
Как отметил Чирков, клиентские службы учреждения откроются для посетителей с 9 января.
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