Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и выплат

«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов», — рассказал Чирков в беседе с РИА Новости.

Глава Соцфонда указал, что слияние фондов будет «бесшовным» и направлено на повышение качества обслуживания и более быстрое оформление мер поддержки

Как отметил Чирков, клиентские службы учреждения откроются для посетителей с 9 января.

