Председателем Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«В 2001 году Сергей Чирков начал работать в Пенсионном фонде России, где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда», — отмечается в сообщении в Telegram-канале кабмина.
В пресс-службе напомнили, что единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) начнет работу с 1 января 2023 года, пишет Ura.ru. Организация была образована в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, напоминает «Свободная пресса».
«В Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования», — говорится в сообщении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- «Сбер» остановил переводы в другие банки через банкоматы из-за небольшого спроса
- Выход россиян с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики
- Жителю Хабаровска дали 12,5 года колонии по делу о госизмене
- Сенатор Джабаров предупредил Польшу о возможном четвертом разделе страны
- Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать на русском языке
- В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек
- Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для Крыма
- Французы возмутились оскорблениями Макрона в адрес России
- Председателем Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков
- Губернатор Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru