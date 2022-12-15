Председателем Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков

«В 2001 году Сергей Чирков начал работать в Пенсионном фонде России, где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда», — отмечается в сообщении в Telegram-канале кабмина.

В пресс-службе напомнили, что единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) начнет работу с 1 января 2023 года, пишет Ura.ru. Организация была образована в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, напоминает «Свободная пресса».

«В Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования», — говорится в сообщении.

