Соцфонд РФ одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет

Социальный фонд России получил 670 тысяч заявлений на выплату единого пособия на детей в возрасте до 17 лет, сообщает пресс-служба Соцфонда.

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В сообщении говорится, что уже удовлетворено 80 тысяч таких обращений, первые выплаты семьи получат в течение следующей недели.

«Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 1,5 тысячи беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение», - указали в пресс-службе.

В Соцфонде напомнили, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки, оно назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

С 1 января 2023 года в России заработал Социальный фонд России, который объединил ПФР и Фонд социального страхования, сообщает RT.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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