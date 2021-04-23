Сотрудницу штаба Навального в Волгограде арестовали на 25 суток

Сотрудница штаба Навального в Волгограде Мария Худоярова арестована на 25 суток за призывы к участию в несогласованной акции протеста 21 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

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По данным следствия, девушка 23 марта через социальные сети призывала к участию в митинге. Из-за того, что в январе она также призывала к участию в акции, ее обвинили в повторной организации несанкционированной акции протеста.

Свою вину активистка не признала. 21 апреля за аналогичное правонарушение был арестован глава штаба Навального в Волгограде Евгений Кочегин.

Волгоградский суд также выписал семерым участникам митинга штрафы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Их обвиняют в нарушении порядка организации массовой акции.


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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Алексей НавальныйВолгоград
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