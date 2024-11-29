Сотрудниц столовой в Красноярском крае проверят после танцев с костями

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку после танца поваров с костями в школьной столовой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

На видеокадрах, которые публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН», показано, как две сотрудницы столовой под музыку танцуют с костями в руках. По данным надзорного ведомства, действия происходят в школе, которая расположена в поселке Шушенское.