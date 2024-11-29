Сотрудниц столовой в Красноярском крае проверят после танцев с костями

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку после танца поваров с костями в школьной столовой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

На видеокадрах, которые публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН», показано, как две сотрудницы столовой под музыку танцуют с костями в руках. По данным надзорного ведомства, действия происходят в школе, которая расположена в поселке Шушенское.

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В региональном Управлении ведомства указали, что в ролике видны грубые нарушения санитарных норм и требований. Подчеркивается, что в отношении нарушителей будут приняты исчерпывающие меры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге количество отравившихся кишечной инфекцией после посещения ресторана увеличилось до 21 человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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