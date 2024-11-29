Количество отравившихся в петербургском ресторане увеличилось до 21 человека

В Санкт-Петербурге количество отравившихся кишечной инфекцией после посещения ресторана увеличилось до 21 человека, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

В Кузбассе в лагере «Голубь» отравились шесть детей

Они употребляли продукцию предприятия общественного питания «Токио Сити». У 12 заболевших выявлена сальмонелла.

Пациенты с температурой и рвотой начали поступать в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина после того, как отведали блюда – суши и роллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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