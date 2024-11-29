Дело возбудили после массово отравления в японском ресторане в Петербурге
Уголовное дело решили возбудить по факту массового отравления клиентов ресторана японской кухни в Санкт-Петербурге. Как сообщают СМИ Северной столицы, выбрана статья УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Пациентами с симптомами острого отравления стали поступать в больницы города после употребления еды из меню ресторана «Токио-Сити», который расположен на проспекте Сизова в Приморском районе. Они ели там 24 и 25 ноября. Всего, по последним данным, пострадали 23 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, 21 госпитализирован.
Отравившиеся употреблял роллы и суши. В городском Роспотребнадзоре сообщили, что обследование подтвердило у 12 отравившихся диагноз сальмонеллёз. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в заведении общепита проведена дезинфекция. Ведомство предложило пострадавшим помощь с составлением досудебной претензии и представления интересов в суде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru