Сотрудников ЗАГС Москвы будут обучать с помощью VR-технологий

Программа обучения с применением элементов виртуальной реальности разработана для обучения сотрудников столичных загсов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

72-часовой курс рассчитан на ведущих торжественных церемоний бракосочетания, имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни.

По словам и.о. начальника правления ЗАГС города Москвы Светланы Уханевой, профессия ведущего торжественной церемонии требует особой подготовки, поскольку его задача — не просто оказать госуслугу, но и подарить праздник. Для этого нужны специальные знания и умения.

Новая программа с интерактивными VR-тренажерами помогает освоить приёмы ораторского искусства, учит правильно действовать в нестандартных ситуациях, улучшает навыки создания праздничной атмосферы. Отмечается, что курс должны пройти более 200 человек, причем четверть из них уже успешно завершили обучение.

