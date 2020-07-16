Сотрудников ЗАГС Москвы будут обучать с помощью VR-технологий
Программа обучения с применением элементов виртуальной реальности разработана для обучения сотрудников столичных загсов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
72-часовой курс рассчитан на ведущих торжественных церемоний бракосочетания, имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни.
По словам и.о. начальника правления ЗАГС города Москвы Светланы Уханевой, профессия ведущего торжественной церемонии требует особой подготовки, поскольку его задача — не просто оказать госуслугу, но и подарить праздник. Для этого нужны специальные знания и умения.
Новая программа с интерактивными VR-тренажерами помогает освоить приёмы ораторского искусства, учит правильно действовать в нестандартных ситуациях, улучшает навыки создания праздничной атмосферы. Отмечается, что курс должны пройти более 200 человек, причем четверть из них уже успешно завершили обучение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Памфилова назвала сентябрь «самым неудачным» месяцем для дня голосования
- В Кремле прокомментировали несанкционированные акции
- Путин заявил о серьёзной глубине кризиса из-за пандемии коронавируса
- Президент Азербайджана уволил главу МИД, которого не нашёл на работе
- Вторую фазу испытаний вакцины против COVID-19 завершат к 3 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru