Сотрудников посольства США в РФ подозревают в краже вещей у россиянина
Троих сотрудников посольства Соединённых Штатов Америки в Москве заподозрили в краже личных вещей у гражданина России. Российская сторона направила ноту с просьбой снять с них дипломатический иммунитет, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Если в снятии иммунитета будет отказано, обозначенные лица должны немедленно покинуть территорию России, подчеркнули на Смоленской площади. При этом каких-либо подробностей относительно данного дела в МИД РФ не привели.
Ранее группа влиятельных сенаторов обратилась к президенту США Джозефу Байдену с предложением выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва не согласится на расширение штата американского посольства.
Вашингтон с 1 августа должен был привести состав своей дипмиссии и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым ему запрещено брать на работу россиян и граждан третьих стран. Россия ввела такой порядок в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле.
Посол США в Москве Джон Салливан утверждал, что из-за этого численный состав посольства сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.
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