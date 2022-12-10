Сотрудники центров госуслуг станут администраторами в скоропомощных стационарах Москвы

Ракова отметила, что в офисах «Мои Документы» за 11 лет реализации проекта создали атмосферу клиентоориентированности.

«В августе 2020 года работники МФЦ впервые стали администраторами поликлиник. Мы получили высокую оценку как от медицинских коллективов, так и от пациентов. Поэтому мы расширили проект: сейчас почти 1,5 тысячи сотрудников центров госуслуг работают администраторами в 200 поликлиниках и центрах амбулаторной онкопомощи. Помочь записаться, проводить до нужного кабинета, просто подсказать, где ближайшая остановка — казалось бы, такие простые вещи, но именно детали и внимание к человеку создают комфорт для пациента», — рассказала заммэра.

Администраторы встречают посетителей, помогают им сориентироваться, записаться на прием к врачу, распечатать талон, уточнить графики приема врачей. Путь будущих администраторов поликлиник начинается с работы в центрах «Мои Документы», где они обретают навыки уверенного и доброжелательного общения с жителями, погружаются в корпоративную культуру и осваивают стандарты работы центров госуслуг.

В январе следующего года планируется открыть два новых скоропомощных стационарных комплекса, а до конца 2023 года еще четыре — в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева и научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.В каждом ССК предусмотрено приемное отделение, диагностическая зона, операционные, в том числе суперсовременные гибридные, реанимации и сотни единиц самого современного оборудования. Всего в столице появится шесть суперсовременных стационарных комплексов.



