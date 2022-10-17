Сотрудники «Синергии» арестованы из-за помощи в уклонении от мобилизации

Троих сотрудников частного университета «Синергия» арестовали по делу о фиктивном зачислении студентов в вуз получения ими отсрочки от мобилизации.

По данным следствия, Григорий Чмелев, Дмитрий Кухарев и Андрей Забавин пообещали молодому человеку зачисление в университет на очную форму обучения за 180 тысяч рублей.

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Дело заведено по статье о мошенничестве, передает ТАСС.

Ранее агентство «Москва» сообщало о проверке «Синергии» из-за выявления «недобросовестных сотрудников», предоставлявших гражданам справки для уклонения от частичной мобилизации.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоМобилизация
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