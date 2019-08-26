Сотрудники Росгвардии вернули иностранцу потерянный кошелёк и авиабилет

Военнослужащие Росгвардии в Казани помогли вернуть иностранцу кошелёк со значительной суммой денег. Как отмечает РИА ФАН, портмоне на парковке возле стадиона «Казань Арена» выронил мужчина, спешащий на церемонию открытия чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Worldskills».

Во время патрулирования территории сержант Карим Магомедов и рядовой Александр Халилов обнаружили кошелёк. Росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции на объединенный пункт безопасности. Во время оформления находки выяснилось, что в кошельке находились банкноты в разной валюте на сумму около 200 тысяч рублей. Совместными усилиями стражей порядка и дирекции чемпионата владелец портмоне был установлен. Мужчине вернули деньги и авиабилет.

Ранее НСН писала, что жителю столицы вернули забытый в метрополитене пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что бесхозный предмет полицейские обнаружили на станции столичной подземки «Октябрьская».

Рассеянный пассажир подчеркнул, что оставил набитый деньгами пакет из-за своей невнимательности. После того, как правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и убедились в том, что забытый предмет принадлежит именно заявителю, им не оставалось ничего, кроме как вернуть пропажу невнимательному владельцу.

Добавим, сумма, оставленная в пакете на станции метро «Октябрьская», не называется.

