Сотрудники посольств в Москве вакцинируются «Спутником V»

Дипломатические работники зарубежных стран в российской столице прививаются от коронавируса вакциной «Спутник V». Так, первый укол препарата уже сделали некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические представительства.

Приглашение пройти вакцинацию направило в посольства министерство иностранных дел России.

Привились «Спутником V» и большинство сотрудников посольства Монголии, передает RT. Причём, первым пример в этом плане показал сам посол республики.

Как рассказали в диппредставительстве, у двух человек в первые дни после прививки отмечалось некоторое недомогание, а у остальных всё прошло без осложнений.

