Сотрудники посольств в Москве вакцинируются «Спутником V»
Дипломатические работники зарубежных стран в российской столице прививаются от коронавируса вакциной «Спутник V». Так, первый укол препарата уже сделали некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические представительства.
Приглашение пройти вакцинацию направило в посольства министерство иностранных дел России.
Привились «Спутником V» и большинство сотрудников посольства Монголии, передает RT. Причём, первым пример в этом плане показал сам посол республики.
Как рассказали в диппредставительстве, у двух человек в первые дни после прививки отмечалось некоторое недомогание, а у остальных всё прошло без осложнений.
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