Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Отмечается, что по решению Следственного департамента МВД были задержаны в том числе президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент ВОГ и глава Татарского РО Венера Гаулстон, помощник президента общества и руководитель Новосибирского РО Михаил Брагин. Кроме того, правоохранители задержали экс-вице-президента организации Вадима Иванченко и других экс-руководителей отделов и сотрудников аппарата ВОГ.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов ... В настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме. В ближайшее время будет организована пресс-конференция на тему текущих событий», — подчеркнули в организации.

Как сообщает РБК, в 2018 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве из-за продажи здания ВОГ в Москве и подписания фиктивных актов о выполненных работах по ремонту и реконструкции помещений. В 2023-м суд приговорил бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева к семи годам заключения, признав его виновным в растрате свыше 50 млн рублей. Кроме того, экс-начальнику правового отдела общества Евгению Новосельцеву дали 6,5 года колонии, бывшей главе управления финансов Наталье Зембатовой — 4,5 года.

