Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту

Ремонт городских поликлиник по «Новому московскому стандарту» начнётся в первых 50 зданиях в 2020 году, однако, несмотря на это, активная работа по информированию москвичей уже проводится. Как заявили в Информационном Центре правительства Москвы, для этого создана специальная справочная служба, а с 20 ноября специалисты центров госуслуг будут приходить к жителям столицы для того, чтобы проинформировать о начале проведения ремонта в 43 районах.

Москвичам расскажут об объектах капитального ремонта, предоставят информацию о том, где можно будет пройти обследование и куда обращаться за медицинской помощью на время проведения ремонтных работ.

Обходы будут проводиться с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Отличительными знаками сотрудников офисов «Мои Документы» являются белые ветровки, красные сумки и бейджи с персональными данными тех, кто осуществляет консультации.

Напомним, в этом году был утвержден «Новый московский стандарт поликлиник», который включил в себя правила, затрагивающие все аспекты работы городских поликлиник. Ремонт в первых 50 зданий поликлиник пройдет с 2020 по 2022 годы. Программа капитального ремонта 135 поликлиник завершится в 2023 году.