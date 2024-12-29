Сотрудники ФСБ задержали россиянина за передачу Украине фото ТЭК Подмосковья

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче Украине фото объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный оказался гражданином РФ 1983-го года рождения. Его подозревают в госизмене. По информации ФСБ, задержанный установил связь через Telegram с представителем ГУР Минобороны Украины и по заданию куратора за денежное вознаграждение собрал и передал кадры ТЭК Московской области.

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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. По решению суда он был арестован. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжатся.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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