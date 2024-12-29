Сотрудники ФСБ задержали россиянина за передачу Украине фото ТЭК Подмосковья

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. По решению суда он был арестован. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжатся.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера.