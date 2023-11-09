Сотрудники ФСБ задержали россиянина по делу о госизмене
В Москве задержали россиянина по статье о государственной измене, передает агентство ТАСС.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила ходатайство в Лефортовский суд с просьбой заключить задержанного по фамилии Блинов под стражу.
Обстоятельства дела не раскрываются из-за грифа секретности. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
В городе Белово Кемеровской области задержали участника украинских «кибервойск», ответственных за атаки на критическую инфраструктуру РФ. Мужчине предъявили обвинение в государственной измене, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru