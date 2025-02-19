Сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Нечаева

Сотрудники ФСБ РФ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева по подозрению в растрате, сообщила пресс-служба ведомства.

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В настоящее время чиновник дает показания, уточнили в ФСБ.

Вместе с министром дорожного хозяйства Челябинской области в рамках этого же дела задержан и заместитель начальника правового управления областного министерства дорожного хозяйства.

Ранее генерала Росгвардии задержали за крупную взятку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:РастратаЧелябинская ОбластьЗадержаниеФСБ

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