Сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Нечаева
19 февраля 202509:44
Сотрудники ФСБ РФ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева по подозрению в растрате, сообщила пресс-служба ведомства.
В настоящее время чиновник дает показания, уточнили в ФСБ.
Вместе с министром дорожного хозяйства Челябинской области в рамках этого же дела задержан и заместитель начальника правового управления областного министерства дорожного хозяйства.
Ранее генерала Росгвардии задержали за крупную взятку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru