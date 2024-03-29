Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт на территории Ставропольского края, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Правоохранители задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии. Они планировали устроить взрыв в месте массового скопления людей.
По месту проживания фигурантов изъяли части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
На этой неделе ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Организацией преступления занимался россиянин 1994 года рождения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru