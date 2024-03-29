Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае

Правоохранители задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии. Они планировали устроить взрыв в месте массового скопления людей.

По месту проживания фигурантов изъяли части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

На этой неделе ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Организацией преступления занимался россиянин 1994 года рождения, отмечает «Радиоточка НСН».

