Сотрудникам прокуратуры ужесточат правила поведения в соцсетях
Руководство Генпрокуратуры РФ намерено внести изменения в профессиональный кодекс этики прокурорских работников, ограничивающие их активность в социальных сетях. Проект соответствующего приказа генпрокурора Игоря Краснова размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ содержит требование воздерживаться от высказываний и оценок в Интернете в отношении деятельности госорганов и их руководителей, а также учитывать, что публикации могут повлиять на репутацию прокуратуры.
Также прописан запрет на обнародование служебных документов.
Эти этические нормы распространят и на гражданских служащих органов прокуратуры.
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