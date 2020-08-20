Сотрудникам прокуратуры ужесточат правила поведения в соцсетях

Руководство Генпрокуратуры РФ намерено внести изменения в профессиональный кодекс этики прокурорских работников, ограничивающие их активность в социальных сетях. Проект соответствующего приказа генпрокурора Игоря Краснова размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ содержит требование воздерживаться от высказываний и оценок в Интернете в отношении деятельности госорганов и их руководителей, а также учитывать, что публикации могут повлиять на репутацию прокуратуры.