Сотрудникам Минцифры запретят использовать iPhone для служебной переписки

Он напомнил, что такой запрет будет введён для сотрудников Минпромторга РФ, а Минцифры планирует «принять такой же приказ».

«Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе. Он касается самой Минцифры», - указал Шойтов, уточнив, что речь идёт именно о служебной переписке.

Ранее в Минпромторге заявили, что в ведомстве и подведомственных организациях с 17 июля будет запрещено использовать мобильные устройства компании Apple в рабочих коммуникациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

