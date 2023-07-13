Сотрудникам Минцифры запретят использовать iPhone для служебной переписки
Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявил, что в ближайшее время сотрудникам министерства запретят использовать iPhone в служебных целях, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что такой запрет будет введён для сотрудников Минпромторга РФ, а Минцифры планирует «принять такой же приказ».
«Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе. Он касается самой Минцифры», - указал Шойтов, уточнив, что речь идёт именно о служебной переписке.
Ранее в Минпромторге заявили, что в ведомстве и подведомственных организациях с 17 июля будет запрещено использовать мобильные устройства компании Apple в рабочих коммуникациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru