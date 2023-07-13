Сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях
«Ростех» запретил всем своим сотрудникам пользоваться техникой компании Apple в служебных целях, ограничения также касаются входящих в госкорпорацию организаций. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха», передает РИА Новости.
«Вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — отметили в госкорпорации, говоря о запрете использования iPhone работниками.
Как сообщает РБК, пользоваться смартфонами Apple запретили в том числе сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха».
Ранее ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию спецслужб США, иностранные ведомства использовали устройства Apple для слежки за пользователями, пишет RT. Несколько тысяч смартфонов было заражено вредоносным программным обеспечением, шпионившим за абонентами в РФ и пользователями с сим-картами, зарегистрированными на диппредставительства и посольства в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru