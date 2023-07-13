Сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях

«Вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — отметили в госкорпорации, говоря о запрете использования iPhone работниками.

Как сообщает РБК, пользоваться смартфонами Apple запретили в том числе сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха».

Ранее ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию спецслужб США, иностранные ведомства использовали устройства Apple для слежки за пользователями, пишет RT. Несколько тысяч смартфонов было заражено вредоносным программным обеспечением, шпионившим за абонентами в РФ и пользователями с сим-картами, зарегистрированными на диппредставительства и посольства в стране.

