Сотрудникам Минцифры запретили использовать гаджеты Apple на работе

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке», - сказал министр.

Шадаев уточнил, что других ограничений для сотрудников не вводилось.

Запрета на продажу техники американской компании Apple в России не будет, сообщил ранее Роскомнадзор, передает «Радиоточка НСН».

