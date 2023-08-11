Сотрудникам Минцифры запретили использовать гаджеты Apple на работе

Министерство цифрового развития запретило сотрудникам использовать технику американской компании Apple на рабочем месте. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в рамках форума «Цифровая эволюция», пишет ТАСС.

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«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке», - сказал министр.

Шадаев уточнил, что других ограничений для сотрудников не вводилось.

Запрета на продажу техники американской компании Apple в России не будет, сообщил ранее Роскомнадзор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ГаджетыСмартфоныApple

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